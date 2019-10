Bus e marciapiede, a Palombina al via i lavori per realizzare la nuova pensilina

Sono in corso da qualche giorno i lavori per la realizzazione della pensilina per bus e marciapiede a Palombina, nel parcheggio all'altezza dello stabilimento Romano. I lavori previsti sono i seguenti: posa in opera della pensilina e modifica e rifacimento del marciapiede in corrispondenza della stessa, il rifacimento del marciapiede (nuovo cordolo e nuova pavimentazione in asfalto) fronte vialetto Almagià (lato opposto)per circa trecento metri). Il costo dell'intervento è di circa 35mila euro.

“E' un impegno che ci eravamo assunti come amministrazione comunale – spiega l'assessore alle manutenzioni Stefano Foresi – e che stiamo realizzando anche per portare la fermata del bus al centro del quartiere. Tra l'altro la realizzazione del marciapiede garantisce un transito più agevole per i pedoni e una riqualificazione di tutta la zona di fronte al nuovo vialetto Almagia già sottoposto a sistemazione lo scorso anno. Quindi, in questo modo, la spiaggia di Palombina, sia da sovrappasso Nord che da quello Sud, potrà usufruire di una circolazione pedonale e decoro adeguati alla importante spiaggia”.