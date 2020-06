Nuovo Salesi, si allungano i tempi: partono i lavori per l'allargamento di via Conca

Riparte la stagione dei cantieri, dopo lo stop imposto dal Coronavirus. Da lunedì 15 giugno saranno giorni caldi a Torrette per i lavori di ampliamento di via Conca, nell’ambito del progetto di realizzazione del nuovo pediatrico Salesi. La strada verrà allargata a 4 corsie nel tratto compreso tra la fermata degli autobus di fronte all’ospedale fino al distributore di benzina.

L’opera, progettata per agevolare l’uscita in sicurezza dei veicoli dall’area ospedaliera, sarà permanente e ne beneficerà l’intera viabilità del quartiere. I lavori, per conto delle imprese Rizzani de Eccher, Pessina Costruzioni e Sacaim che si sono aggiudicate l’appalto per il nuovo Salesi, interesseranno via Conca fino al 14 agosto: per questo la Polizia locale ha autorizzato il restringimento della carreggiata, in entrambi i sensi di marcia, nel tratto compreso tra via Metauro e l’inizio della corsia per l’ingresso nell’area ospedaliera. Si prevedono disagi alla circolazione, fermo restando che il doppio senso di marcia verrà sempre garantito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo, è ripartito il cantiere per la realizzazione del nuovo Salesi: la viabilità interna alla cittadella di Torrette è stata modificata per effettuare opere propedeutiche per gli allacci alle nuove centrali e verrà di nuovo rivoluzionata nel corso dell’estate perché dovranno essere individuati percorsi alternativi per l’accesso al Pronto soccorso, in concomitanza con la palificazione dell’area in cui sorgeranno la nuova camera mortuaria (la vecchia verrà demolita) e l’isola ecologica per lo stoccaggio dei rifiuti. Prima dell’emergenza Covid, si prevedeva che i lavori sarebbero terminati entro il 25 febbraio 2022, ma il cronoprogramma subirà un inevitabile ritardo.