Mura cittadine, nuovo intervento di pulizia: tutti gli orari

JESI - L’Area Servizi Tecnici del Comune ha programmato per domani (mercoledì 24) un nuovo intervento di diserbo delle mura cittadine da erbe infestanti. Pertanto, dalle ore 7.30 alle ore 14.00 saranno istituiti divieti di sosta nelle strade sottostanti e precisamente, in Costa del Montirozzo, via Bersaglieri, via San Floriano e via Nazario Sauro. Durante le operazioni di diserbo i residenti sono stati invitati a tenere chiuse le finestre che si affacciano sulle mura, dal momento che il prodotto naturale usato per il diserbo, totalmente innocuo per la salute, può sporcare o emanare cattivo odore.

