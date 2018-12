Mercato San Lazzaro, terminati i lavori urgenti: a breve la nuova illuminazione

E' stato completato nei giorni scorsi l'intervento di manutenzione del Mercato di Piano San Lazzaro che necessita di lavori urgenti e indifferibili, in attesa del progetto della nuova piazza d'Armi con al centro un nuovo e moderno mercato.

Da sabato 10 novembre, nei fine settimana per non creare disagio alla vendita di prodotti ittici, erano partiti i lavori di sistemazione dei pavimenti, di tinteggiatura delle pareti interne ed esterne e della facciata e una pulizia generale e approfondita dello stabile, incluso il ripristino dei bagni. Terminata questa parte, si metterà mano all'adeguamento tecnologico della struttura, installando un nuovo impianto di illuminazione a led di ultima generazione per il quale è già stata avviata la gara: un sistema che consentirà un risparmio energetico notevole essendo gestito da fotocellule che regoleranno il flusso luminoso adeguandolo alla luce solare, con un risparmio annuale nei consumi di circa 3.000/4.000 euro.

Parallelamente sarà realizzata anche la rete elettrica di emergenza, necessaria in un mercato dove sono presenti prodotti ittici.