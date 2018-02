Viabilità, novità per la circolazione: ecco cosa cambia

La Polizia Municipale ha emesso due ordinanze stamane riguardanti la viabilità locale. La prima riguarda il ripristino della circolazione veicolare per ogni categoria di mezzo sul ponte di San Sebastiano ubicato in via Saline. Sul ponte, che sostituisce quello precedente (non più agibile) è istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari. L'infrastruttura si articola su 35 metri complessivi di lunghezza e 8 metri di larghezza. L'altra ordinanza informa che dal giorno 4 febbraio al 6 febbraio Anconambiente effettuerà lavori di sostituzione dell' impianto semaforico all'intersezione tra via Conca e via Esino.

In particolare in via Conca Il 4 febbraio, dalle 6:00 alle 12:00, viene autorizzato il restringimento della carreggiata secondo lo stato dell'avanzamento dei lavori e sarà garantito comunque il doppio senso di circolazione con ausilio di movieri della ditta che effettua i lavori. In via Esino, il 5 e 6 Febbraio dalle 7:00 alle 18:00, ci sarà l'interdizione alla circolazione veicolare nel tratto compreso fra via Tronto e via Conca, eccetto i bus, e l'obbligo di svoltare a sinistra all'intersezione con via Tronto per i veicoli che provengono da via Grotte, eccetto i bus. Sarà obbligatorio proseguire dritto all'intersezione con via Esino per i veicoli che transitano su via Conca in direzione via Flaminia e interdetta la circolazione veicolare nel tratto compreso fra via Potenza e via Conca, eccetto i bus. Inoltre, sarà in vigore l'obbligo di svoltare a sinistra all'intersezione con via Potenza per i veicoli provenienti da via Metauro, eccetto i bus; infine, obbligo di proseguire dritti all'intersezione con via Esino per i veicoli che transitano su via Conca in direzione statale 16.