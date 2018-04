Lavori di notte per la manutenzione stradale, traffico deviato per 10 giorni

A partire da mercoledì prossimo 18 aprile, dalle ore 20 fino alle ore 6 del mattino seguente, condizioni meteo permettendo, saranno avviati i lavori di manutenzione straordinaria della sede stradale e aree di parcheggio in via Vecchini, piazza Cavour e piazzale XXIV Maggio. Le opere che, come indicato, si svolgeranno nella fascia oraria notturna e avranno una durata complessiva presunta di 10 giorni, comporteranno l'interdizione totale o parziale alla circolazione e sosta veicolare nei tratti interessati, secondo le necessità lavorative e lo stato di avanzamento delle opere. La ridotta viabilità notturna sarà all'occorrenza temporaneamente deviata sulle aree di traffico limitrofe.