Un Parco del Conero a misura di turista: lavori lungo i sentieri, arboreti e percorso ciclabile

Tre mesi per il completamento dei lavori avviati già mercoledì. L'appalto è stato consegnato al Consorzio Marche Verdi, che ha individuato, quale ditta esecutrice, la sua consorziata Cultura Arborea di Sirolo. Diciotto sentieri, il percorso ciclabile e i due arboreti (Bosco Mancinforte e Pian Di Raggetti). Sono queste le aree interessate dall'intervento di manutenzione. Particolare attenzione ai due arboreti naturali, luoghi in cui la biodiversità arborea è talmente elevata da poter essere utilizzati anche come aule didattiche. Un investimento complessivo di 45mila euro che permetterà un miglior godimento di queste aree da parte dei frequentatori del Parco. «Dopo un lungo periodo, il Parco del Conero, finalmente, è in grado di intervenire sulla manutenzione dei sentieri e delle aree a fruizione pubblica – commenta il Presidente del Parco del Conero, Emilio D'Alessio – interventi necessari non solo a seguito del deterioramento naturale, ma anche a causa degli atti di vandalismo che purtroppo continuano a ripetersi. Fermo restando che questo è solo un primo intervento, con la prospettiva di rendere il Parco sempre più fruibile ai turisti e ai cittadini».

I luoghi e le azioni di manutenzione

Molte le attività previste dal progetto, tra cui: