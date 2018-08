Lavori di manutenzione, intervento sulla mura di cinta di via XXIX Settembre

A causa del cedimento di alcuni mattoni, è iniziato questa mattina un intervento sulle mura di cinta di via XXIX Settembre, oggetto in passato di svariati lavori di manutenzione da parte dell'Amministrazione comunale. L'opera, svolta con l'ausilio di un carrello elevatore, consiste nell'abbattimento dei mattoni in bilico che successivamente verranno reinstallati in sicurezza.