Cantiere in via Roma, al via i lavori sulla condotta idrica: disagi alla viabilità

Si aspettavano subito grossi disagi al traffico e così è stato. E' partito questa mattina il cantiere per il potenziamento della condotta idrica in via Roma, all'altezza del bar Parò fino alla ratatoria Pieralisi. Già dalle prime luci di oggi gli operai hanno iniziato gli scavi che secondo Multiservizi dovrebbero durare per circa due mesi.

La circolazione, per tutta la durata dell'intervento, sarà a senso unico alternato. A farne le spese come era logico aspettarsi i tanti lavoratori che hanno dovuto affrontare enormi code soprattutto nelle ore di punta. L'Amministrazione ha quindi consigliato alcuni percorsi alternativi in entrata ed in uscita dalla città, per evitare di congestionare la zona. Per gli automobilisti che dovranno entrare a Jesi è consigliato prendere la superstrada a Jesi Ovest ed uscire a Jesi Centro, oppure passare per via Piandelmedico.