In dirittura d'arrivo i lavori nelle gallerie, finalmente riapre l'Asse nord-sud

Sono in via di conclusione i lavori nelle gallerie e in serata sarà di nuovo libero e interamente percorribile l’Asse nord-sud. L’Amministrazione comunale informa che i lavori di rimozione delle parti degradate di calcestruzzo, iniziati il 22 aprile, sono ormai in dirittura d’arrivo.

Nel tardo pomeriggio di oggi la strada verrà riaperta. Durante i lavori era stato chiuso al transito il tratto interessato con adeguata segnalazione. A gennaio, dopo la caduta di alcuni calcinacci dalla volta della galleria di Baldì c’era stato un primo intervento di messa in sicurezza su entrambe le corsie.