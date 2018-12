Lavori sull'Asse attrezzato e sulla Flaminia, i percorsi alternativi per evitarli

Iniziano oggi i lavori di installazione della nuova barriera di sicurezza dell'asse Nord-sud nel tratto in discesa tra la galleria di Baldì e via Bocconi. Il lavoro già concordato da tempo è segnalato con adeguata segnaletica a cominciare da prima della Galleria del Risorgimento. L'occupazione interessa una sola corsia di marcia per tratti di 30 metri. Il lavoro si concluderà entro e non oltre dieci giorni lavorativi. Di sabato e domenica la strada sarà libera.

Domani, giovedì 6 dicembre inizieranno i lavori di bonifica e asfaltatura del fondo stradale del tratto di via Flaminia tra l'abitato di Palombina e il confine con il Comune di Falconara. L'Amministrazione comunale ha avvisato la cittadinanza di possibili code di traffico, suggerendo pertanto di scegliere percorsi alternativi.