Lifting da mezzo milione al Del Conero, via ai lavori in Curva: gli ultras tornano a "casa"

Dall’anno prossimo gli ultras dell’Anconitana potranno tornare nella loro “casa”. Il Comune ha infatti acceso un mutuo con il Credito Sportivo per rifare la Curva Nord dello stadio Del Conero, attualmente inagibile a causa delle infiltrazioni e del degrado.

L’Amministrazione ha deciso di investire 190mila euro per riqualificare il settore storicamente destinato alla parte più “calda” della tifoseria biancorossa. Il finanziamento, della durata di 15 anni, servirà per bonificare il calcestruzzo ammalorato in più punti, riparare o installare nuovi seggiolini, ripristinare i bagni e sistemare l’impianto di impermeabilizzazione del settore, in modo da ovviare ai danni provocati dalle infiltrazioni d’acqua anche ai sottostanti uffici del Coni.

Non finisce qua: altri 310mila euro verranno infatti messi a bilancio dal Comune per la ristrutturazione della tribuna, in particolare per l’impermeabilizzazione della tettoia e la riqualificazione dei servizi igienici. In tutto, dunque, la Giunta Mancinelli destinerà mezzo milione di euro per il lifting dello stadio di Passo Varano.