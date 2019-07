Addio alle buche sulla Flaminia, partono i lavori per il nuovo asfalto

Da lunedì' prossimo 8 luglio inizieranno i lavori si riqualificazione del manto stradale di via Flaminia nel tratto compreso tra Torrette e il by-pass della Palombella.

Le lavorazioni nella prima fase, della durata di circa 20 giorni, interesseranno metà della carreggiata, ovvero le due corsie lato “monte”: la viabilità in entrambe le direzioni di marcia verrà pertanto limitata alle restanti due corsie, con un possibile considerevole aumento di traffico, specialmente nelle ore di punta, in considerazione soprattutto del passaggio dei mezzi pesanti e del movimento turistico da e per il porto. Si consiglia pertanto di deviare il traffico locale, incluso quello da e per l'ospedale regionale, verso Posatora e da lì fino a Torrette (e viceversa), così da bypassare il cantiere. Pattuglie della Polizia Municipale presidieranno l'area dei lavori nelle ore di maggiore densità di traffico.