Al via i lavori di risanamento dell'asfalto della Variante, le fasi dei lavori e come cambia la viabilità

A partire da lunedì prossimo, 9 luglio Anas eseguirà i lavori di risanamento del piano viabile sulla strada statale 16 “Adriatica”, nel tratto in variante alla città di Ancona, per un investimento di 2,8 milioni di euro. Per contenere i disagi al traffico i lavori saranno eseguiti in orario notturno dalle 21:00 alle 6:00 del giorno successivo e saranno sospesi nelle giornate di sabato e domenica, come concordato con la Prefettura, gli Enti interessati e le Autorità competenti. Per consentire l’esecuzione degli interventi, la strada sarà temporaneamente chiusa con deviazione del traffico sulla viabilità locale. In particolare, una prima fase riguarderà il tratto compreso tra lo svincolo di Falconara Marittima e l’innesto della SS76 “della Val d’Esino” (uscita Roma/Fabriano/A14). Successivamente, la seconda fase interesserà il tratto compreso tra l’innesto SS76 e lo svincolo “Ancona Nord/Torrette”

Percorsi alternativi

Durante la prima fase (tratto Falconara-innesto SS76) il traffico leggero e pesante fino a 7,5 tonnellate potrà utilizzare i seguenti percorsi alternativi, segnalati sul posto. In direzione sud: uscita obbligatoria a Falconara Marittima, via delle Caserme, via dell’Aeroporto, via del Consorzio, prosecuzione verso svincolo A14 Ancona Nord, immissione su SS76 in direzione Ancona, reimmissione su SS16 Adriatica; in direzione Nord vale il percorso inverso: uscita obbligatoria all’innesto SS76 (Caffetteria), prosecuzione su SS76 direzione A14, uscita Chiaravalle/A14 e prosecuzione in direzione Falconara, via del Consorzio, via dell’Aeroporto, via delle Caserme e reimmissione su SS16. I mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate seguiranno lo stesso percorso fino al casello della A14, da dove potranno proseguire sull’autostrada. Il completamento delle prime due fasi dei lavori è previsto entro il 10 agosto.

Terza fase

Successivamente, dopo una sospensione programmata in concomitanza del periodo di maggior traffico dell’esodo estivo, a partire da settembre sarà avviata la terza e ultima fase degli interventi, che riguarderà il risanato del piano viabile nel tratto compreso tra gli svincoli di Ancona Nord/Torrette e Candia/Pinocchio, il cui completamento è previsto entro ottobre. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.