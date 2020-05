Asfaltatura delle vie: i consigli del Comune per agevolare i lavori in corso

Prosegue in città il programma dei lavori di ripristino delle asfaltature nei tratti stradali interessati dai lavori per la posa in opera della fibra ottica. Il Comune quindi in un comunicato spiega: «i cittadini sono invitati a rispettare la prevista segnaletica stradale e a spostare la propria auto in modo di consentire all'impresa di eseguire il proprio lavoro con celerità ed efficacia».

Nello specifico i lavori da lunedì vanno avanti nelle seguenti strade: via della Pergola, via Francesco Angelini, via del Conero, via Isonzo, mentre, nella settimana dal 1 al 5 giugno, le lavorazioni andranno ad interessare via del Conero, via Isonzo, via Podgora, via Tommasi e via Piave.