Rifacimento degli asfalti, disagi e chiusure al traffico in via Podesti

Rifacimento degli asfalti in via Podesti, da oggi sarà chiuso al traffico il tratto da via Barilari a via del Campetto. Sarà percorribile solo ai mezzi di servizio di Anconambiente, casa di riposo, mezzi di soccorso e residenti il tratto da vicolo Papis a via Barilari, con immissione da via Astagno e da via Torrioni, con percorso di uscita via Barilari su via Astagno.

Il tratto da via della Regina a piazzale Ferretti sarà percorribile a senso unico in salita (percorso obbligato per i veicoli che escono dal parcheggio Torrioni), il parcheggio di largo Marinelli avrà l'accesso e l'uscita solo da via Astagno, via del Campetto sarà percorribile solo per parcheggiare ma non avrà sbocco (sarà recintata in prossimità dell'incrocio con via Podesti). Attualmente il tratto da corso Stamira a vicolo Papis rimane chiuso, per consentire la corretta maturazione del materiale impiegato per la posa del pavimento e sarà riaperto il 5 dicembre, percorribile solo per carico e scarico degli esercizi commerciali, mezzi Anconambiente, mezzi di esercizio della casa di riposo, mezzi di soccorso e residenti.

Il cronoprogramma dei lavori prevede (purtroppo) un po' di disagio in questa fase, si deve intervenire nella zona centrale della via che comporta una percorribilità veicolare limitata e senza sbocco da ambo le parti. Si prevede che la durata dei lavori si protragga fino quantomeno alla fine dell'anno, fatte salve condizioni meteo avverse.