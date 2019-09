Lavori alla fognatura in via Redipuglia, come cambia la viabilità

Modifiche alla viabilità dal 30 settembre al 4 ottobre 2019 in via Isonzo e via Redipuglia. Vivaservizi dovrà effettuare interventi urgenti di rifacimento del tratto di fognatura in via Redipuglia, dal civico 11 fino al civico 17, dal 30 settembre fino al 4 di ottobre, e saranno così effettuate modifiche alla viabilità in tutta la zona.

In particolare, in via Isonzo - via Redipuglia sarà interdetta la circolazione veicolare, eccetto i veicoli diretti ai garage o area di sosta private, che potranno poi uscire contromano direzione via Isonzo con l'ausilio dei movieri della ditta che effettua i lavori. In via Oslavia in via Redipuglia viene autorizzata, in deroga al divieto, la circolazione veicolare per i veicoli diretti ai garage e aree di sosta private che potranno uscire in direzione via Redipuglia- via Oslavia; divieto di sosta e fermata inoltre su via Redipuglia nel tratto compreso fra via Isonzo via Oslavia. Infine sarà posta apposita segnaletica stradale di strada chiusa in corrispondenza delle intersezioni di queste vie.