Interventi in via Pergolesi: la mappa dei lavori ed i disagi per gli automobilisti

L'Amministrazione comunale ha informato che per due giorni, meteo permettendo, saranno in corso i lavori stradali in via Pergolesi (discesa del gas), ricadenti nell'appalto "accordo quadro 2". L'intervento sarà effettuato in una corsia alla volta, il transito, attualmente a senso unico, sarà sempre possibile perchè saranno solo effettuati restringimenti di carreggiata. Saranno interdetti i parcheggi lato mare nel tratto oggetto di lavori.