Nuova rotatoria in via Primo Maggio, dal 3 aprile al via i lavori

Dal 3 al 20 aprile prossimo si svolgeranno i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria in via I° Maggio intersezione via Totti, costruita da privati e che sarà successivamente ceduta all'Amministrazione comunale.

Pertanto, ha comunicato l'Amministrazione, la circolazione subirà le seguenti modifiche: in via Totti interdizione alla circolazione veicolare all'intersezione con via I° Maggio, i veicoli non potranno accedere in via I° Maggio. Sarà garantito l'accesso ai centri commerciali presenti con transito da via Totti. Restringimento della carreggiata con idonea segnaletica, limite di velocità 30 km orari; viene istituito il transito veicolare in via Totti a doppio senso di circolazione sul lato via I° Maggio fino alla diramazione che costeggia la BCC con l'istituzione del obbligo di svolta a destra in direzione di quest'ultima diramazione; istituzione di segnaletica di stop nella diramazione di via Totti retrostante i centri commerciali. Via I°Maggio, presso intersezione via Totti, restringimento della carreggiata con segnaletica di lavori in corso, velocità di 30 km, garantito il transito veicolare in almeno una corsia di marcia