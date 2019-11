Lavori pubblici, riaperte al traffico alcune strade: la mappa degli interventi

L'Amministrazione comunale di Ancona ha comunicato a che oggi (martedì) sono state ultimate e aperte al traffico le seguenti strade:

- via Pergolesi;

- piazza Stamira (via laterale capolinea bus);

- via Simeoni;

- via Filzi (tratto da corso Amendola a viale della Vittoria);

- via Montegrappa (tratto da via Battisti a via Rismondo);

- via XXV Aprile (tratto da via Veneto a largo Caduti di Nassiriya);

- via Rismondo (alcuni tratti della carreggiata centrale da corso Amendola a via Maratta, da via Zara a via Marotta).

Sempre inerente all'accordo quadro sono state eseguite ed ultimate le seguenti lavorazioni:

- ripristino muro parapetto in via Torrioni,

- videoispezione di alcuni tratti fognari di via D. Chiesa e spurgo caditoie, nonchè il ripristino delle canalizzazioni in fogna delle acque superficiali;

- ripristino e collegamento fognario di alcune caditoie di via della Pergola (si erano verificate anomalie e distacchi delle condotte alle caditoie, che comportavano dispersioni di acqua e infiltrazioni all'interno di locali privati);

- incremento delle caditoie stradali in via Redipuglia, dispositivi per regimentazione delle acque meteoriche in un tratto particolarmente avvallato e nuovo tappeto bituminoso di usura nella superficie interessata dall'intervento, atto ad ottimizzare le pendenze di raccordo;

- incremento caditoie stradali e regimentazione acque meteoriche nell'area di parcheggio tra via Saffi e Vicolo della Serpe.

E' tuttora in lavorazione il rifacimento del muro di contenimento in via della Regina (transennato in quanto pericolante); l'intervento consiste nella realizzazione del nuovo parapetto in calcestruzzo armato e la sovrastante balaustra in acciaio zincato, sarà ultimato e fruibile entro il mese di dicembre.