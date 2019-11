Lavori pubblici, avviati gli interventi nel centro città dopo le segnalazioni dei cittadini

Sono iniziati alcuni lavori nel centro di Ancona, che tengono conto delle segnalazioni pervenute dai cittadini. Riguardano raccordi fognari di alcune caditoie in via Damiano Chiesa e via della Pergola, la canalizzazione delle acque meteoriche in via Rovereto e il ripristino di un muro di contenimento in via della Regina. Sono previsti a breve, ulteriori interventi che riguardano:

- via Pergolesi: ripristino marciapiedi in un tratto di circa 60 mt sovrastante il parcheggio del gas e rifacimento del manto stradale con bonifica in alcuni tratti;

- via Montegrappa: rifacimento con bonifica del manto stradale;

- via Simeoni: rifacimento con bonifica del manto stradale;

- via laterale a piazza Stamira (capolinea Bus): rifacimento con bonifica del manto stradale;

- via Filzi, tratto ristorante Giardino: rifacimento con bonifica del manto stradale;

- via Rismondo tratto a monte: rifacimento con bonifica del manto stradale;

- ripristino parapetto via Torrioni, antistante il Distretto Militare.

Questi interventi saranno ultimati entro il 2019 mentre in contemporanea, si svolgeranno anche interventi derivanti da nuove segnalazioni e da urgenze.