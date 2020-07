Lavoratori dell'artigiano, i sindacati: «Subito il pagamento degli ammortizzatori sociali»

Nelle Marche sono 40.373 i lavoratori e le lavoratrici che ancora attendono il pagamento degli ammortizzatori sociali dei mesi di aprile, maggio, giugno 2020 a seguito dell’emergenza Covid 19. «Il Governo - si legge in una nota congiunta di Cgil, Cisl e Uil- pur avendo garantito le risorse necessarie con DL Rilancio, pari a circa 750 milioni, ha previsto un meccanismo di rendicontazione e di monitoraggio della spesa che sta ritardando il trasferimento delle risorse al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) – Fondo individuato dalla legislazione per l’erogazione degli ammortizzatori sociali per il settore artigiano. Un ritardo ormai intollerabile e non giustificabile.

CGIL CISL UIL delle Marche hanno organizzato una manifestazione regionale con presidio ad Ancona in piazza del Plebiscito martedì 21 luglio ore 10,30. I sindacati confederali hanno inoltre richiesto, nella mattinata, un incontro con il Prefetto di Ancona per chiedere al Governo di trasferire immediatamente ad FSBA le somme già stanziate dalla normativa, senza ulteriori scaglionamenti dei trasferimenti orami inaccettabili.