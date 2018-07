Lauree in piazza, malore per una studentessa

Un po' l'emozione per il traguardo raggiunto, un po' la calca attorno alle transenne allestite in piazza Roma per le Lauree in piazza, la festa organizzata dall'Università Politecnica delle Marche per la consegna dell'ambito "pezzo di carta" agli studenti. E il gran caldo. Fatto sta che una ragazza è crollata a terra per un malore ed è stata subito soccorsa dai presenti. A farle cappannello d'aria tenendo lontani i presenti ci hanno pensato i volontari dell'associazione carabinieri in congedo. Sul posto è dovuta intervenire l'automedica del 118 e una seconda ambulanza della Croce Gialla di Ancona perché la prima presente stava già trattando un'altra ragazza di 20 anni.

Si è creato tra la folla un corridoio per consentire ai mezzi di soccorso di passare e di allontantarsi. La giovane è sempre stata cosciente ma per precauzione è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.