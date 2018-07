Tornano le lauree in piazza, tutto pronto per la cerimonia dei 417 neodottori

Tornano per il terzo anno consecutivo le Lauree in Piazza ad Ancona, giovedì 26 luglio 2018 in Piazza Roma. Uno dei momenti di apertura alla città per mostrare la ricchezza del capitale umano e una delle tante attività che la Politecnica mette in campo per avvicinare l’Università alla società. Saranno 417 i laureati che siederanno in piazza per la cerimonia di consegna delle pergamene e la proclamazione finale (22 di Agraria, 86 di Economia, 173 di Ingegneria, 71 di Medicina e 65 di Scienze).

L'augurio del Rettore

«Care ragazze e cari ragazzi vi si apre un futuro pieno di gratificazioni, di successo, di autonomia economica, avete la possibilità finalmente di progettare il vostro futuro - augura il Rettore Sauro Longhi. Come spesso ripeto, il futuro sarà sempre migliore del passato, perché avete la possibilità di costruirlo migliore del presente. Avete appreso conoscenze, vi siete applicati nello studio, ci avete dimostrato il vostro valore, ora dovete solo dimostrarlo all’intera società. Nel tempo che state vivendo, nel tempo della vostra “migliore gioventù”, potete creare opportunità di crescita personale e collettiva. Noi tutti abbiamo bisogno del vostro talento, delle vostre competenze, delle vostre “passioni”, della vostra giovinezza, del vostro entusiasmo, dei vostri sogni, per affrontare questo periodo di trasformazione. Il nostro Paese, i nostri territori si devono confrontare con l’intero mondo, per dare un contributo in termini di sostenibilità economica, sociale e ambientale e contribuire al grande progetto di una Cittadinanza Globale».

Informazioni e programma

La cerimonia avrà inizio alle ore 18:00 ed è riservata ai neodottori delle lauree triennali (sede di Ancona) delle aree scientifiche di Agraria, Economia, Ingegneria e Scienze, lauree a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche dell’Università Politecnica delle Marche che abbiano conseguito il titolo nella sessione estiva di luglio 2018. Le lauree in piazza ad Ancona seguono quelle all’ombra del Torrione di San Benedetto del Tronto lo scorso 18 luglio con 39 neodottori di economia aziendale e in Piazza del Popolo a Fermo per 35 ingegneri gestionali il 20 luglio.

Programma Lauree in piazza Ancona giovedì 26 luglio 2018:

Ore 17:00

Convocazione dei neodottori in Piazza Roma.

Le corone di alloro saranno distribuite gratuitamente prima della cerimonia.

Ore 18:00

Benvenuto del Rettore

Saluto del Sindaco

Intervento del Presidente del Consiglio Studentesco

Ore 18:30

Consegna delle Pergamene e Proclamazione dei laureati