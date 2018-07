Lauree in piazza, il Rettore Longhi ricorda Giulio Regeni: «Un esempio per tutti»

«Un esempio per tutti voi, per tutti coloro che decideranno di fare della ricerca universitaria una missione di vita». Con queste parole il Magnifico Rettore dell’università Politecnica delle Marche Sauro Longhi, nel suo discorso in occasione delle “Lauree in piazza” ad Ancona ha ricordato la figura di Giulia Regeni, il dottorando italiano dell'Università di Cambridge torturato e ucciso in Egitto tra il gennaio e il febbraio 2016.