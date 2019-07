Lauree in piazza ad Ancona per 426 neodottori

Tornano e raddoppiano le Lauree in Piazza ad Ancona, giovedì 25 e venerdì 26 luglio 2019, in Piazza Roma. Per il quarto anno consecutivo l’appuntamento, diventato tra i più attesi per gli studenti dell’Università Politecnica delle Marche, ha come obiettivo principale avvicinare l’Università alla cittadinanza e rendere visibili quei valori dello studio, della ricerca, della comprensione importantissimi in una Società che punta a non lasciar indietro nessuno.

Saranno 231 i laureati giovedì 25 luglio e 195 venerdì 26 che siederanno in piazza per la cerimonia di consegna delle pergamene e la proclamazione finale. In questa occasione saranno consegnate le nuove pergamene dei diplomi di laurea realizzate dal maestro amanuense Màlleus ispirate ad un bozzetto dell’artista Valeriano Trubbiani.



“I laureati di questa piazza come tutti i laureati che ogni anno concludono il loro percorso, avranno la possibilità di migliorare i processi produttivi e organizzativi, potranno contribuire a incrementare la competitività delle nostre imprese, stimoleranno la crescita dei nostri territori – afferma il Rettore Sauro Longhi. Le loro ispirazioni, le loro idee metteranno in connessione i nostri sistemi economici con il mondo intero. La conoscenza che hanno acquisito e che sono pronti a valorizzare e condividere produrrà ricchezza. Le nostre studentesse e i nostri studenti progettano ponti, musei, nuovi sistemi di cura, nuove organizzazioni sociali e assistenziali, soluzioni più compatibili con l’ambiente, vogliono essere attori del loro presente ma soprattutto del loro futuro.”



La cerimonia, divisa in due giornate, avrà inizio, sia giovedì che venerdì, alle ore 18:00ed è riservata ai neodottori delle lauree triennali (sede di Ancona) delle aree scientifiche di Agraria, Economia, Ingegneria e Scienze, lauree a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche dell’Università Politecnica delle Marche che abbiano conseguito il titolo nella sessione estiva di luglio 2019. Le lauree in piazza ad Ancona seguono quelle all’ombra del Torrione di San Benedetto del Tronto il 23 luglio con 30 neodottori di economia aziendale e in Piazza del Popolo a Fermo per 49 ingegneri gestionali il 19 luglio scorso.



Piazza Roma ad Ancona sarà protagonista anche sabato 27 luglio per accogliere tutti i laureati dell’Università Politecnica delle Marche e festeggiare con loro i suoi 50 anni alla prima Reunion Alumni Univpm. Il programma ha inizio alle 18.00 è prevista una breve cerimonia con la consegna di una pergamena per i laureati d’argento che hanno conseguito il titolo nel 1994. Si prosegue con un talk show dove si confronteranno 5 laureati che hanno avuto un percorso particolare dopo la laurea e che racconteranno la loro idea di futuro. Ospite dell’evento Frankie hi-nrg mc – al secolo Francesco Di Gesù – considerato uno dei numi tutelari del rap italiano nato nel 1969 quando nacque anche la Politecnica. Filo conduttore sarà la storia raccontata anche nel libro “Faccio la mia cosa”.