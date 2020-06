Università e occupazione, oltre il 90% dei laureati alla Politecnica lavora in 5 anni

Il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea ha presentato, in streaming, il XXII Rapporto sul Profilo e sulla Condizione occupazionale dei laureati di 76 università ad oggi aderenti al Consorzio. Ottimi i risultati sulla condizione dei laureati dell’Università Politecnica delle Marche, con un trend positivo che conferma la tendenza delgi ultimi anni. Per quanto riguarda il tasso di occupazione e le retribuzioni, specifica una nota dell'Università, entrambi i dati si mostrano più elevati della media nazionale.

I dati

Il tasso di occupazione dei laureati magistrali intervistati a un anno dal conseguimento del titolo è pari all’82,3% che sale al 91,4% per gli intervistati a cinque anni dalla laurea. La maggior parte di loro è assunto con contratto a tempo indeterminato (59,3%) e percepisce una retribuzione media pari a 1.513 euro mensili netti. Ma dove vanno a lavorare? Il 78,1% dei laureati è inserito nel settore privato, mentre il 20,4% nel pubblico. La restante quota lavora nel non-profit 1,2%. L’ambito dei servizi assorbe il 61,4%, mentre l’industria accoglie il 35,8% degli occupati; 2,3 la quota di chi lavora nel settore dell’agricoltura. La maggior parte dei laureati triennali prosegue il percorso universitario (66,7%). Il tasso di occupazione dei laureati triennali che invece scelgono di inserirsi nel mondo del lavoro è sempre molto alto, pari all’80,3%.

Offerta formativa

«Per il prossimo anno accademico l’ateneo ha ampliato l’offerta formativa ed è pronto a ripartire con una didattica in presenza, che verrà integrata da una didattica online, in modo che le studentesse e gli studenti abbiano la possibilità di seguire le lezioni in sicurezza e nel rispetto delle norme previste dalle autorità competenti e al contempo salvaguardare il valore della formazione universitaria inclusiva e per tutti - si legge nella nota- l’ateneo non si è fermato, continuano anche gli Smart Open Day, porte aperte, virtualmente, a tutti gli studenti delle scuole superiori che attraverso webinar in diretta avranno la possibilità di confrontarsi con i docenti e conoscere tutti i corsi delle cinque aree della Politecnica: agraria, economia, ingegneria, medicina e scienze». Sono in programma dal 30 giugno fino al 20 luglio con la possibilità di prenotarsi nel sito www.orienta.marche.it.