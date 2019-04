Ricercato da anni nel suo paese, si nascondeva in città: arrestato un latitante

JESI - Si nascondeva all'interno di un appartamento della città, sfruttando una condotta impeccabile per passare inosservato e sottrarsi alla cattura. L'uomo, 36 anni, era infatti ricercato da due anni in Albania, il suo paese d'origine, per estorsione. Ad intervenire sono stati i Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona che lo hanno sorpreso mentre girava con la sua auto tra le vie di Jesi. Inutile il suo tentativo di sfuggire di nuovo all'arresto, invertendo la marcia in direzione zona industriale. Una pattuglia dei militari lo ha inseguito per alcune centinaia di metri e lo ha bloccato. Il latitante è stato quindi arrestato ed ora si trova in carcere in attesa dell'estradizione verso l'Albania.