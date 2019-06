Perde la testa e lancia un televisore dalla finestra

Perde la testa e lancia un televisore (foto in basso). E’ quanto accaduto oggi pomeriggio in via Metauro, a Torrette, dove una donna con dei problemi di carattere psichiatrico ha perso il senno e, all’arrivo dei soccorsi, ha lanciato un televisore dalla finestra.

Sul posto infatti sono intervenuti gli operatori del 118 insieme all’ambulanza della Croce Gialla e la Polizia. La donna è stata trasportata all’ospedale.

