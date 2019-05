Tornano i laghetti del Passetto, la città si riappropria di una delle aree più amate

Tornano i laghetti del Passetto. Sabato 1° giugno, con una festa inaugurale che avrà

inizio alle ore 18, cui tutta la cittadinanza è invitata, verrà riaperta ufficialmente alla

cittadinanza una delle zone più suggestive e amate del capoluogo, frequentata da

generazioni di anconetani fin dagli anni Sessanta del secolo scorso.

Affacciata sul mare, propaggine orientale del percorso da mare a mare che dal porto

raggiunge, per l'appunto, il Passetto, quest'area pari a circa 13.000mq -compresa tra

la pista di pattinaggio, i laghetti e le piscine comunali- è stata riqualificata nella sua

totalità nel corso del 2018 e ultimata nel mese di aprile 2019. Un intervento complesso,

di ampia portata, che ha impegnato il cantiere in tempi supplementari a seguito di una

serie di varianti che si sono rese necessarie in corso d'opera e che hanno consentito una riqualificazione complessiva di alto profilo e di grande appeal per una porzione di territorio unica nella sua peculiarità e per la suo ruolo nella crescita di Ancona nel tempo.