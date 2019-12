Choc al lago: accoltella un giovane, tenta di farsi investire e si getta nell'acqua gelida

CINGOLI - Ha dell'incredibile quanto accaduto intorno la mezzanotte di sabato al lago di Castreccioni. Un 19enne ha prima accoltellato un suo coetaneo al torace, poi si è sdraiato sull'asfalto della provinciale che collega Cingoli con Apiro ed ha tentato di farsi investire dalle auto in corsa. Non riuscendo nel suo intento, ha scavalcato la recinzione e si è tuffato nelle acque gelide del lago.

E' questo quanto successo ieri sera ed ora due giovani si trovano in ospedale. Ad avere la peggio è stato proprio il 19enne di Cingoli, recuperato in acqua dai soccorritori e riportato a riva in gravi condizioni. Al momento del salvataggio il giovane era in ipotermia ed è stato necessario il trasporto d'urgenza in ospedale. Sta meglio invece la vittima della brutale aggressione, che si trova ricoverata all'ospedale "Carlo Urbani" di Jesi per fortuna non in pericolo di vita. Sul posto il 118, le ambulanze di Piros, i carabinieri ed i vigili del fuoco.

