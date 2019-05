Tornano i laghi del Passetto, cerimonia inaugurale con animazione e musica

Sabato 1° giugno, con una festa inaugurale che avrà inizio alle ore 18, cui tutta la cittadinanza è invitata, verrà riaperta ufficialmente alla cittadinanza una delle zone più suggestive e amate del capoluogo, quella dei “laghetti” del Passetto, frequentata da generazioni di anconetani fin dagli anni Sessanta del secolo scorso.

Affacciata sul mare, propaggine orientale del percorso da mare a mare che dal porto raggiunge, per l'appunto, il Passetto, quest'area pari a circa 13.000 mq- compresa tra la pista di pattinaggio, i laghetti e le piscine comunali- è stata riqualificata nella sua totalità nel corso del 2018 e ultimata nel mese di aprile 2019. Un intervento complesso, di ampia portata, che ha impegnato il cantiere in tempi supplementari a seguito di una serie di varianti che si sono rese necessarie in corso d'opera e che hanno consentito una riqualificazione complessiva di alto profilo e di grande appeal per una porzione di territorio unica nella sua peculiarità e per la suo ruolo nella crescita di Ancona nel tempo.

Programma della Cerimonia inaugurale

Ospite d'onore la celebre concittadina Rosanna Vaudetti, storica annunciatrice e conduttrice RAI dal 1961 al 1998. Dopo il saluto del Sindaco Valeria Mancinelli il via alla festa che si articolerà con attività di animazione, musica e intrattenimento vario in tutta l'area. In particolare presso la pista di pattinaggio: performance di pattinaggio artistico (a cura di Asd Ancona Skating). Davanti alla piscina comunale: "Vintage party" con la partecipazione del gruppo anconetano "I PRONIPOTI" ( tutti invitati a partecipare, ballare e divertirsi rigorosamente in abbigliamento anni 60/70. Aperitivo con panorama mozzafiato sulla costa anconetana (piste da ballo davanti al bar piscina del Passetto € 5.00).

Dal parcheggio degli Archi sarà attivo un trenino gratuito per raggiungere il Passetto. In adesione all'evento della riapertura dell'area dei laghetti, il vicino Hotel Passetto, albergo storico e di pregio, ha pensato di organizzare una iniziativa in collaborazione con le aziende vinicole Cantina Lucchetti per il Vino e Azienda del Carmine per l’Olio. Le aziende saranno in Hotel disponibili per la degustazione aperta agli ospiti interni ed esterni dalle ore 18.

Il progetto delle degustazioni andrà avanti e non sarà limitato alla sola giornata de I Laghetti del Passetto, ma avrà seguito anche durante il corso dell’anno con cadenze mensili.