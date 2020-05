Laghetti putridi a un anno dall'inaugurazione: «Ma presto torneranno a splendere»

Il contrasto è uno choc: da un lato, l’azzurro del cielo e del mare. Dall’altro, il marrone dell’acqua torbida dei laghetti del Passetto che, a un anno esatto dall’inaugurazione, non versano in buone condizioni. Ma dal Comune assicurano: presto l’acqua tornerà limpida.

Dopo la stagione invernale e lo stop alle manutenzioni a causa della pandemia, in questi giorni è ripresa la cura dei laghetti: «Abbiamo rimosso il fogliame che aveva ostruito il ricambio dell’acqua, la squadra coordinata dal nostro capo idraulico ha pulito filtri e skimmer e ora avvieremo le pompe, non appena le vasche saranno piene», spiega l’assessore Stefano Foresi, secondo cui nel giro di poco tempo i laghetti torneranno a splendere. Nessun danno per la fauna: «I pesci sono tutti vivi e stanno bene».

