Scappa con un mezzo d'opera, gli operai lo inseguono: caccia al ladro del cantiere

Ha tentato di rubare un mezzo dal cantiere di una pista ciclabile: il ladro è stato rincorso dagli operai, ma è riuscito a scappare. Sono in corso le ricerche da parte della polizia del Commissariato di Senigallia, che si è messa sulle tracce del malintenzionato.

E’ entrato in azione lunedì pomeriggio sul lungomare di Senigallia, dove sono in corso i lavori di realizzazione della pista ciclabile. A chiamare aiuto sono stati gli stessi operai del cantiere che, a distanza, hanno notato un uomo salire su un mezzo della ditta per cui lavorano, utilizzato per la pulizia delle strade, e spostarlo lentamente. All’inizio hanno pensato che si trattasse di un loro collega, ma poi hanno capito che non era così. Uno di loro ha avvertito la polizia, mentre gli altri si sono lanciati all’inseguimento del mezzo che nel frattempo aveva percorso qualche centinaio di metri.

Gli operai sono riusciti a raggiungere il veicolo, ma in quel momento il ladro è uscito ed è scappato a piedi, mentre il mezzo, che continuava a procedere in marcia, sia pure a velocità ridotta, è stato fermato. Il malvivente si è dileguato verso la linea ferroviaria per poi scavalcare un muretto in direzione della strada statale.