Non solo i supereroi, anche "Lupin" è passato per Ancona e rischia pure il processo

Dopo Wolverine, Batman e Spiderman ad Ancona spunta anche il ladro "Arsenio Lupin". Stavolta, però, non si tratta di un travestimento particolare da supereroe ma del nome reale di uno dei 7 componenti di una banda di ladri per i quali il giudice Giacomo Gasparini del tribunale di Pesaro, accogliendo l'istanza di rinvio a giudizio del pubblico ministero, ha fissato l'udienza preliminare. Rischiano di finire sotto processo Allciu Lupen, 41enne albanese residente a Giugliano in Campania, Mario Tuci, albanese di 34 anni; Ervis Dema, albanese di 25 anni; Bib Saka, albanese di 26 anni; Altin Coba, albanese di 29 anni; Kudret Godina, albanese di 50 anni; Luca Andrea Agostino Berardi, 57 anni di Fano.

Secondo l'accusa i 7 avrebbero fatto parte di una banda dedita alla commissione di furti e rapine in abitazione attiva nelle Marche, tra la provincia di Ancona e quella di Pesaro ed Urbino, ed in Emilia Romagna, in provincia di Rimini. Gli inquirenti hanno verificato come il sodalizio criminale agisse quasi sempre con lo stesso modus operandi entrando in abitazioni quando i proprietari erano assenti. Quando venivano scoperti, dai proprietari o dai loro vicini di casa, i malfattori non esitavano a minacciare le vittime per coprirsi la fuga. Adesso rischiano il processo con l'udienza preliminare fissata il prossimo 22 novembre. Nel collegio difensivo sono impegnati gli avvocati Nello Sgambato, del foro di Santa Maria Capua Vetere, Tiziana Casali, Umberto De Gregorio, Stella Pancari, Ina Begici, Francesca Fraternali e Marco Rapacchi.