Si arrampica sulle tubature per rubare: ladro acrobata messo in fuga dalla polizia

Ladri in azione a Torrette. Da un appartamento di via Esino sono spariti 100 euro, rubati probabilmente dallo stesso malvivente che è stato visto arrampicarsi sulle tubature del gas di un altro condominio di via Esino e, una volta scoperto, si è dato alla fuga. La polizia gli ha dato la caccia, purtroppo inutilmente.

E’ accaduto ieri sera, attorno alle 22,30. Gli agenti delle Volanti sono giunti tempestivamente, non appena hanno ricevuto la segnalazione. Hanno effettuato una battuta nelle campagne adiacenti dove, verosimilmente, il ladro acrobata si era rifugiato. Nel frattempo è arrivata la telefonata al 113 di un signore che vive in un altro condominio di via Esino il quale, appena rientrato in casa, ha notato che la portafinestra era stata forzata e i ladri avevano asportato un centinaio di euro da un cassetto della sua camera da letto. Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per i rilievi tecnici del caso.