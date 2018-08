Inquilini distratti, i ladri ringraziano: blitz in casa e caccia all’auto grigia

Una casa a soqquadro, 2.000 euro in gioielli portati via dai ladri e i carabinieri che danno la caccia a un’auto grigia. I topi d’appartamento stavolta hanno colpito in un’abitazione di Sassoferrato, approfittando dell’assenza dei proprietari e anche della loro distrazione: Il sistema d’allarme non era stato inserito e la porta finestra sul retro della villetta era stata lasciata aperta, i malviventi non hanno avuto bisogno di scassinare nulla per entrare.

Il colpo risale a sabato sera, i ladri sono entrati in azione dopo le 20, orario in cui gli inquilini sono usciti per cenare fuori. Al ritorno, intorno alle 23,30, la coppia ha trovato l’abitazione sottosopra e da un cassetto della camera da letto erano stati prelevati alcuni gioielli. Non contenti, i ladri hanno tagliato con un frullino lo sportello di una cassetta di sicurezza portando via altri oggetti in oro tra cui catenine, bracciali e anelli. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Fabriano, che hanno ascoltato anche alcuni vicini di casa. Uno di questi ha detto ai militari di aver notato poche ore prima, intorno alle 17, un’automobile di colore grigio scuro che si muoveva lentamente nel circondario. Un comportamento sospetto che, alla luce di quanto poi accaduto, ha fatto pensare a una ricognizione prima del colpo. Particolari tuttora in fase di verifica da parte delle forze dell’ordine.