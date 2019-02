Al piano terra la famiglia cena, al piano di sopra i ladri fanno quello che vogliono

Tutta la famiglia è riunita a tavola per la cena mentre al piano superiore i ladri fanno quello che vogliono. Ancora un furto ad Ancona. E’ successo lunedì sera all’ora di cena in via della Madonnetta, al Pinocchio. I ladri sono entrati in un appartamento mentre i proprietari erano in casa, al piano terra. Nessun rumore, nessun sospetto. Ad accorgersi del fattaccio il figlio della coppia di anziani residenti che ha deciso di salite per accendere i riscaldamenti in vista della nottata. Erano circa le 22 quando ha trovato la camera da letto dei genitori a soqquadro. I ladri avevano aperto tutti i cassetti riuscendo a portare via gioielli e oro per un valore di diverse centinaia di euro.

Il dettaglio inquietante

Per entrare al piano superiore i ladri acrobati sono arrivati al balcone e poi, con un trapano e un gancio di ferro, hanno praticato un foro sulla porta finestra appena sotto la maniglia, sganciando l’apertura senza rompere la serratura e senza il minimo rumore. Ma per arrivare a quel balcone, stando anche all’ipotesi della Polizia intervenuta sul posto, sono saliti dal balcone del piano terra la cui vetrata guarda proprio nella sala da pranzo dove, a quell’ora, stavano mangiando i proprietari insieme al figlio, la nuora e i loro nipotini.

Il precedente

La casa in questione era già stata il luogo di un tentato furto la scorsa estate quando la proprietaria, in giardino, si era accorta di una scala appoggiata sul balcone che aveva attirato la sua attenzione. Ha sopreso due uomini mettendoli in fuga.