Assalto al bancomat, inseguimento nella notte: 2 carabinieri in ospedale

Ladri assaltiano bancomat della banca nella notte. Scatta un inseguimento da parte dei carabineiri e 2 militari finiscono in ospedale. E' quanto successo nella notte quando, intorno alle ore 4 circa, i banditi hanno fatto saltare il bancomat UBI banca di via Grandi, alla Baraccola, vicino all ex Barfly. Stanotte quella era zona carabinieri, che hanno agganciato una Alfa Giulietta di colore bianco con due incappucciati a bordo. Ne è nato un inseguimento per chilometri, quando poi l'auto dei miltiari doricic è stata speronata più volte lungo le strade vicino alla palestra Eschilo, a Pontelungo. Alla fine i carabinieri sono finiti fuori strada e i ladri si sono dati alla fuga per i campi, dopo aver abbandonato l'auto.

«Non sappiamo ancora quantificare il bottino - ha detto il direttore dell'istituto di credito - Erano le 4,10 quando è scattato l’allarme. noi siamo stati avvisati dalla sala allarmi, la collega è venuta giù subito a vedere. Hanno devastato tutto, è venuto giu il controssoffitto».

Parla un testimone: «Ho visto tutto, ecco come hanno fatto» - VIDEO