Blitz in serie nelle abitazioni, torna la paura dei ladri: è caccia ad una Polo blu

Un’altra serata di paura tra Osimo e Filottrano, dove si sono registrati diversi blitz dei ladri. Carabinieri e polizia hanno dato la caccia ad una Volkswagen Polo di colore blu: le targhe, annotate da alcuni testimoni, risulterebbero rubate.

La segnalazione è arrivata da Passatempo, dove una residente di via Turati ha lanciato l’allarme al 112 e anche sui social quando, attorno alle 20, si è accorta che i ladri stavano tentando un’irruzione nella sua abitazione. Ha riferito di aver visto a bordo dell’auto sospetta, parcheggiata davanti alla casa dei vicini, due uomini dalla carnagione olivastra, presumibilmente nordafricani.

La stessa auto era già stata segnalata alle forze dell’ordine, nel corso del tardo pomeriggio, per altri tentativi di furti a Filottrano: qui i malviventi sarebbero entrati in vari appartamenti tra via San Giobbe e via Goggetta. In un caso i proprietari, tornati all’ora di cena, hanno trovato la camera da letto a soqquadro: i ladri sono entrati da una finestra lasciata aperta, senza però portare via nulla. Altri colpi, invece, sarebbero riusciti.