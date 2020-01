I ladri stakanovisti lavorano pure a Capodanno: rubati oro, gioielli e una supercar

I ladri non conoscono ferie. Hanno lavorato a pieno ritmo anche a Capodanno e non li ha spaventati nemmeno l’arresto della banda di albanesi operato dai carabinieri di Osimo.

Non c’è tregua in Valmusone: nell’ultima notte del 2019 i malviventi hanno assaltato diverse abitazioni ad Osimo e Castelfidardo, approfittando dell’assenza dei proprietari, usciti a cena per il Veglione. A Campocavallo, in via Carletti, hanno rubato un paio di orologi da una villetta, dopo aver bucato il vetro di una finestra con un trapano. Altri due blitz sono avvenuti in via San Valentino: spariti gioielli e monili d’oro, indagano i carabinieri. Un altro furto è stato tentato in via Manzoni, a San Biagio, frazione osimana ripetutamente presa di mira: in casa, però, c’era a proprietaria che sentendo i rumori ha urlato e li ha messi in fuga, sollecitando l’intervento della polizia.

Altro colpo, sempre la sera del 31 dicembre, a Castelfidardo: da un’abitazione di via Istria è sparito dell’oro. Furti anche a Capodanno: a Campocavallo ieri pomeriggio è stata rubata un’Audi A5 nuova di zecca.