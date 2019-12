Blitz in diretta, le telecamere riprendono tutto: la banda dell'Audi torna a far paura

Sono tornati i ladri a Camerano. E’ di due colpi, uno dei quali riuscito, il bilancio di un pomeriggio da brividi.

Le telecamere di un’abitazione di via Fontanelle hanno ripreso la sequenza del blitz andato a vuoto perché è suonato l’allarme. Il proprietario ha pubblicato sui social alcuni fotogrammi (consegnati alle forze dell'ordine) in cui si vede un’Audi scura parcheggiata in strada con un uomo al volante, un complice che fa da palo davanti all’abitazione e un terzo, vestito di scuro e incappucciato, che entra in azione. Erano le 19,20 di ieri.

I malviventi sono scappati quando si è attivato l’antifurto, ma non hanno desistito perché poco dopo si sono spostati in via Loretana, dove hanno svaligiato un appartamento, rubando soldi e monili d’oro. La proprietaria, rientrata all’ora di cena, ha trovato la casa a soqquadro e ha chiamato i carabinieri.