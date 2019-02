Ladri scatenati, due colpi nel pomeriggio: via dopo aver tagliato la cassaforte

Due colpi in poche ore in altrettanti appartamenti in via Trento. Abitazioni attigue, entrambe senza i proprietari che, nel pomeriggio di sabato, non erano in casa. In una, dove il padrone di casa, un assicuratore senigalliese, era a giocare a calcetto, i ladri sono entrati con il metodo del foro fatto con il cacciavite a mano vicino alla finestra. Una volta dentro i banditi hanno trovato la cassaforte e l'hanno tagliata con un frullino. Sono scappati con oro e gioielli per oltre 10mila euro.

Già che c'erano i ladri hanno visitato anche la casa a fianco. Anche in questo caso non c'era nessuno a fermarli. L'ammontare del bottino è ancora in corso di stima. Sul posto sono arrivati i poliziotti che hanno registrato la denuncia.