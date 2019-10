Ladri scatenati in periferia, torna la paura: tre abitazioni svaligiate nel giro di un'ora

Weekend ad alta tensione a Monte Dago, dove i ladri sono tornati a colpire: hanno svaligiato tre appartamenti nel giro di un’ora. Sono spariti soldi e gioielli per un bottino di alcune migliaia di euro.

Non c’è traccia dei malviventi, scappati a piedi per le campagne, nel buio della sera. Il raid sarebbe stato perfezionato tra le 19 e le 20 di sabat. In via Palombare, strada dissestata e poco illuminata che collega via Monte Dago a via della Montagnola, sono entrati nell’abitazione di una donna che aveva trascorso il pomeriggio al lavoro: al rientro, all’ora di cena, ha trovato la sua camera a soqquadro. I ladri, dopo aver rotto una finestra con un paio di tenaglie trovate in giardino, si sono impossessati di monili d’oro e pochi soldi, poi sono scappati senza che nessuno li vedesse o si insospettisse sentendo il cagnolino della proprietaria abbaiare.

Poco dopo, la gang ha consumato altri due furti in abitazione, uno in via della Montagnola, nei pressi del salumificio Taccalite, e un terzo dalle parti dell’istituto superiore Vanvitelli-Angelini-Stracca. Anche in questo caso si sono intascati denaro e monili d’oro, selezionando quelli più preziosi. Indaga la polizia su questo raid che inaugura la stagione dei furti nella periferia anconetana.