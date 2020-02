Nonnina guarda la tv, i banditi le svaligiano casa. Spariscono gioielli da una villetta

Sabato sera da incubo tra Monte Dago e Brecce Bianche. I ladri sono tornati e hanno saccheggiato due abitazioni.

Paura, in particolare, in via Ginelli, dove solo pochi giorni fa si era rifatta viva la banda della chiave bulgara. Stavolta hanno fatto irruzione nell’abitazione in cui vive un’anziana da sola: la nonnina stava vedendo la tv sul divano e non si è accorta che nel frattempo, al piano di sopra, i malviventi sono entrati da una finestra, dopo aver forzato la persiana e gli infissi con arnesi da scasso. Hanno svuotato un armadio intero a caccia di oggetti preziosi che, però, non hanno trovato, quindi se ne sono andati a mani vuote. La nonnina, spaventata, quando si è resa conto del furto ha avvertito i parenti che hanno subito chiamato la polizia, intervenuta sul posto per un sopralluogo attorno alle 23.

Più o meno lo stesso orario in cui i carabinieri del Radiomobile di Ancona si sono portati nella vicina via Trevi, a Monte Dago, dove una villetta è stata saccheggiata: i proprietari si erano assentati nel pomeriggio e al ritorno, sabato sera, hanno trovato l’abitazione a soqquadro, in particolare la camera da letto, da cui sono spariti gioielli per circa 4mila euro. I ladri, in questo caso, sono entrati da una finestra lasciata socchiusa, dopo aver sollevato la tapparella. Indagano i carabinieri.