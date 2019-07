Armati di cacciavite, pianificavano furti in abitazione: coppia esiliata dalla città

Si aggirava tra i palazzi di Torrette con un grosso cacciavite nascosto sotto i pantaloncini, insieme a un complice. Probabilmente stavano progettando qualche furto in abitazione, ma a rovinare i loro piani ci ha pensato la polizia che, grazie alla segnalazione dei cittadini, li ha scoperti e allontanati dalla città. Lei è stata anche denunciata per il porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso.

A finire nei guai, una coppia di origine rom, intercettati questa mattina attorno alle 12,15 in via Misa dagli agenti delle Volanti. Durante il controllo, è spuntato fuori il cacciavite, poi sequestrato, che la ragazza di 22 anni nascondeva all'altezza della vita, sotto gli indumenti. La giovane e il ragazzo che era con lei sono stati accompagnati in questura per l'identificazione: entrambi erano gravati da precedenti penali per furti e reati contro il patrimonio, per questo nei loro confronti è stato emesso un foglio di via obbligatorio, a firma del questore Claudio Cracovia.