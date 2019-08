Raid in Comune, ladri scatenati: entrano nell’ufficio del sindaco

I ladri non hanno risparmiato neppure la sede del Comune. Stavolta è toccato all’ufficio del sindaco di Sirolo, Filippo Moschella, ricevere la visita dei malviventi lunedì notte. Secondo una prima ricostruzione i ladri si sono fatti strada forzando una finestra. Non hanno portato via nulla ma hanno comunque messo sottosopra la stanza di lavoro del primo cittadino e danneggiato altre porte in cerca di valori.

Sono stati i dipendenti, una volta accortisi dell’accaduto, a dare l’allarme. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Numana, che stanno passando al setaccio le telecamere di sorveglianza. Già nel mese di luglio i ladri avevano seminato il panico in alcune villette di Sirolo e dintorni.