Faccia a faccia con il ladro in casa, choc per un'anziana del centro

Ladri in pieno centro ad Ancona e un’anziana si trova faccia a faccia con loro. Esperienza choccante per una residente ultraottantenne di via Frediani, dove l’altro ieri i ladri hanno preso di mira un palazzo. Sono entrati nel condominio intorno alle 18,30. Prima hanno usato un piede di porco per forzare l’appartamento di proprietà di un libero professionista. Per fortuna in casa non c’era nessuno, anche se questo ha consentito ai topi d’appartamento di mettere la casa a soqquadro. Ancora incerto il bottino.

Subito dopo hanno forzato la porta di un altro interno dello stesso palazzo. All’interno però c’era l’anziana residente, trovatasi a tu per tu con il ladro che, a quel punto, ha preso un mazzo di chiavi ed è fuggito. La donna ha sporto denuncia ai Carabinieri che adesso indagano sul fatto.