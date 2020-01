Capodanno con il botto, i ladri brindano al 2020: spariti soldi e monili d'oro

Anche i ladri hanno brindato al 2020, dopo un doppio colpo messo a segno nella notte di San Silvestro ad Ancona.

Hanno fatto irruzione in due abitazioni nel quartiere delle Grazie e a Varano: da quantificare il bottino perché le vittime, rientrate a tarda ora dal classico cenone di Capodanno, nel trambusto generale non sono riuscite a fare un inventario preciso degli oggetti rubati. Sono spariti, comunque, monili d’oro e contanti.

I due colpi, su cui indaga la polizia intervenuta con le Volanti, sono stati perfezionati in via Colleverde e a Varano mentre i proprietari erano a cena fuori. In entrambi i casi i ladri sono entrati forzando le finestre al piano terra con un cacciavite. Una volta in casa, hanno messo tutto a soqquadro, rovistando in armadi e cassetti. Nessuno si è accorto di nulla fino al rientro delle famiglie derubate, per le quali l’anno nuovo peggio di così non poteva cominciare.