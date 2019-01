Ladri in casa del vicino, li insegue: «Fatti i c.... tuoi»

Tutti quei rumori nell'appartamento attiguo lo avevano insospettito a tal punto da farlo andare a controllare. Ed era rimasto di sasso quando si è accorto che al posto del proprietario, c'erano un paio di ladri che se ne stavano andando dopo essersi introdotti nell'abitazione.

Il tutto è avvenuto ieri in via Coppa. L'uomo ha tentato di seguire i ladri che però lo hanno seminato dopo essere saliti a bordo di un'Audi grigia. Non prima di avergli ordinato di farsi «i c.... propri". I carabinieri indagano su quanto avvenuto e si sta cercando di quantificare il bottino.